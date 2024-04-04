Москва, 4 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Двое пособников террористов из «Крокус Сити Холла» признали, что их взяли за соучастие в теракте, сообщили 4 апреля в ФСБ.

Кадр из видео

Силовики спросили у двоих задержанных, знают ли те, за что их задержали. Они ответили: «За теракт в «Крокусе».

Силовики 4 апреля сообщили о задержании в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к теракту в «Крокусе». Ими оказались гражданин России и два иностранца — все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что двое из трёх задержанных переводили деньги на приобретение оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте.

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Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По делу о теракте в «Крокусе» четверых непосредственных исполнителей уже арестовали. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Фаридун Шамсиддин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Позднее в СИЗО отправили еще пятерых соучастников теракта в «Крокусе». Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. Следствие располагает данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. В Службе внешней разведки 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 апреля сообщил, что у России есть сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокусе». Глава МИД Сергей Лавров 4 апреля заявил, что, очевидно, что в теракте на «Крокус Сити Холл» не обошлось без украинского следа.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 2 апреля сказал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. Глава государства 4 апреля заявил, что главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России.