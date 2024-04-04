Донецк, 4 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. «На каждую хитрую гайку найдётся свой болт с резьбой», — сыронизировал военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, комментируя корреспонденту ИА Регнум информацию о том, что украинские военные стали использовать в зоне спецоперации скрытые радиомаяки на дронах для выявления мест дислокации российских войск.

Иван Шилов ИА Регнум

О применении украинскими военными такой практики рассказал ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

На самом деле эта проблема была выявлена достаточно давно, отметил Васильев. Информация о ней распространялась среди военнослужащих. Такие устройства, по словам эксперта, легко обнаруживаются. Все необходимые меры безопасности тоже известны.

«Противник пытается с помощью таких устройств выявлять места дислокации именно тех команд, которые занимаются дронами. Анализируются координаты, полученные в определённое время, то есть трек движения этих устройств. И если они долго находятся в одном месте в течение какого-то времени, уточняются координаты с помощью других разведданных, после чего может быть нанесён удар. Но знающие ребята могут этот маячок отнести куда угодно. Перед тем как его брать в руки, рекомендуется проверить наличие отдельной батарейки — на взрыватель, на перевороты, на прикосновения. То есть закинуть «кошку» и издалека подёргать его. Можно маячок — и не один — поставить на какую-нибудь ложную цель и тем самым вынудить противника расходовать боеприпасы. Это всё элементы военного искусства — обман и дезинформация. Иначе говоря, на каждую хитрую гайку найдётся свой болт с резьбой», — рассказал Васильев.

При этом сразу же поднимать вражеский дрон, учитывая всевозможные хитрости и ловушки, не следует, заметил эксперт. Наилучшая методика обращения с ним — оставить его неподвижным на несколько дней, чтобы «сел» аккумулятор. Если после этого дрон детонирует, то есть просто взрывается, то проблема разрешается сама собой.

Скрытые радиомаяки на дронах начали использовать украинские боевики в зоне боевых действий для выявления районов дислокации российских войск. Об этом рассказал 3 апреля агентству ТАСС гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, ВСУ начали устанавливать на дроны автономные коробки с LoRaWan-начинкой. Первоначально радиомаяки предназначались для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны, потом их стали применять для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих.

Радиомаяк долгое время работает в энергосберегающем режиме, он автономен и отправляет пакеты информации по LoRaWan. Таким образом боец, забравший трофейный дрон, фактически лично рассказывает противнику, где он находится. Благодаря бдительности российских военных, специалисты ЦКБР получили данные о маяках и исследовали их, заявил Кузякин.

По его словам, ЦКБР предупредил российских военных о новой угрозе, разослав сообщение по всем подразделениям. Также Кузякин призвал российских военных не доверять кнопке выключения, расположенной на маяке, так как она может оказаться лишь макетом и на самом деле ничего не выключать.

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) — беспроводная технология передачи данных телеметрии нового класса телематических средств. Позволяет передавать большие объёмы информации на дальние расстояния при минимальном энергопотреблении. В отличие от Wi-Fi, LoRaWAN гораздо более экономична и надёжна.

ИА Регнум сообщало также со ссылкой на телеканал CNN, что ВСУ провели ряд атак по территории России с помощью БПЛА с базовым искусственным интеллектом. В частности, речь шла о дронах с большей дальностью действия, некоторые из которых используют ИИ для ориентирования и борьбы с помехами.