Москва, 4 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Ещё троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Об этом стало известно 4 апреля.

Кадр из видео

Как заявили в ФСБ, задержанными оказались гражданин России и два иностранца — все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

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«Двое переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили 22 марта. В результате атаки вооружённых террористов погибли 145 и пострадал 551 человек. По возбуждённому после случившегося делу о теракте суд арестовал десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных недалеко в Брянской области от границы с Украиной.

В СК заявили о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, в МИД также заявили о неопровержимом украинском следе в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями дипмиссий иностранных государств 4 апреля аналогичным образом отметил украинский след в теракте. Об этом также заявлял накануне министр обороны Сергей Шойгу, который подчеркнул, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов.