Москва, 4 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Более 700 тысяч исследований качества воды проведено в Москве в первом квартале текущего года. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, показатели качества воды контролируются на всем пути ее движения от водоисточника до конечного потребителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 млн кубометров воды, — рассказал Пётр Бирюков, — в столице проложено порядка 13 тыс. километров водопроводных сетей». Заместитель мэра столицы подчеркнул, что такая сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости — в оперативной корректировке параметров. «За январь–март провели более 700 тыс. анализов качества воды», — отметил Бирюков.

В связи с начавшимся половодьем в Московском регионе усилен контроль качества воды, отметил глава Комплекса городского хозяйства. Отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки, увеличено количество контрольных точек в устьях малых рек и притоках.

Забор проб выполняется в 250 точках, рассказал Бирюков. Параллельно с лабораторным контролем работают свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. При необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.

«Проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам», — резюмировал заместитель мэра Москвы.