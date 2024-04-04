Грозный, 4 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Прозападные СМИ и иностранные агенты распространяют ложную информацию, что уроженец Чечни Асхаб Успанов, который умер в отделе полиции в Москве после задержания, якобы был причастен к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, заявил 4 апреля уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/ РИА Новости

Он подчеркнул, что Успанова задержали за несколько часов до нападения террористов на концертный зал, а заявления о его задержании после теракта являются ложными домыслами.

«Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в «Крокус Сити» носят провокационный характер», — написал Солтаев.

Омбудсмен уточнил, что задержанный чеченец, по официальной версии правоохранителей, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 апреля заявил, что главная цель заказчиков теракта в «Крокусе» — нанести ущерб единству страны. Он подчеркнул, что других целей у этого преступления не видно, так как Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов. Россия показывает уникальное межконфессиональное согласие и межэтническое единство, добавил глава государства.

В результате совершённого 22 марта теракта в «Крокусе» погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По данным МЧС, пострадал 551 человек.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 3 апреля заявил, что России пытаются навязать, будто теракт в Красногорске совершили исламисты, а не киевский режим. Он подчеркнул, что след этого преступления ведёт на Украину, которую контролируют США.

Министерство обороны 3 апреля сообщило, что после теракта в «Крокусе» значительно вырос поток желающих вступить в ряды российской армии. Желающие подписать контракт на собеседованиях рассказали, что хотят отомстить за людей, убитых террористами в Подмосковье.