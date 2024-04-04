Москва, 4 апреля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. 357 тыс. газовых плит в квартирах москвичей проверили с начала года специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, это почти 20% от общего числа газовых плит в жилых домах.

Nao24.ru Газовая плита

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле», — подчеркнул Бирюков. Он напомнил, что плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда Москвы проводится ежегодно. «За январь–март проверили функционирование 357 тыс. плит, что составляет почти 20% от общего числа», — отметил заместитель мэра Москвы.

Бирюков напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО «Мосгаз» и информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Если в ходе проверки мастера «Мосгаза» обнаруживают незначительные неполадки, их устраняют на месте. Когда выявляются серьезные нарушения, специалисты исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет», — напомнил Пётр Бирюков. После этого, отметил он, изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. «Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена», — подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства Москвы. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло, заявил Пётр Бирюков.