Москва, 10 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Во всех регионах 12 апреля стартует одно из самых масштабных кадровых мероприятий — Всероссийская ярмарка трудоустройства. Она начнётся с регионального этапа, который даст возможность соискателям пройти собеседование сразу у нескольких работодателей, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. А 28 июня, когда состоится федеральный этап, возможностей для трудоустройства станет ещё больше.

Алексей Майшев / РИА Новости

Впервые такая ярмарка при поддержке национального проекта «Демография» прошла в 2023 году. В её региональном и федеральном этапах приняли участие более 900 тыс. человек. Свыше 35 тыс. работодателей предложили соискателям 785 тыс. вакансий. По итогам были трудоустроены почти 123 тыс. человек.

«Это мероприятие стало площадкой для быстрого подбора работы и кадров. А тем, кто не ищет работу, она помогла познакомиться с запросами работодателей, наметить для себя пути для персонального развития и выбора профессии», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Свою эффективность Всероссийская ярмарка доказала во всех регионах страны. К примеру, в Кировской области из более чем 8,5 тыс. жителей региона, посетивших ярмарку в 2023 году, успешно трудоустроились около 3,7 тыс. человек.

В этом году свои вакансии предложат более 200 работодателей Кировской области. Среди них — Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, оно производит авиакомплектующие, технику и располагает десятками актуальных вакансий. Предложения по работе есть как срочные, так и с предварительным обучением в собственном учебном центре.

Более 200 разнообразных вакансий готов предложить кировский агропромышленный холдинг «Дороничи». Руководство предприятия предлагает работникам постоянное развитие и быстрый карьерный рост.

«Ярмарка трудоустройства — это не только быстрый подбор работы, но и знакомство с программами, реализуемыми службой занятости, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», — подчеркнул начальник Управления госслужбы занятости Кировской области Руслан Бондарчук.

Управление массовых коммуникаций Кировской области

В Удмуртии Всероссийская ярмарка вакансий уже помогла найти работу более чем тысяче человек. Среди них — жительница Граховского района Анастасия Габитова. Проработав более 15 лет на почте, она успешно прошла собеседование в рамках ярмарки и стала контролёром производства стекловолокна и стеклопластиков.

В 2024 году вакансий от удмуртских предприятий будет в разы больше. Если год назад соискателям поступило 650 кадровых предложений, то в нынешнем году их будет более 2,5 тыс. Так, на работу готовы принять 80 градообразующих предприятий, в том числе Ижсталь, Ижевский радиозавод, концерн «Калашников» и другие.

В Калужской области в прошлом году участниками двух этапов Всероссийской ярмарки стали почти 8 тыс. человек, из них 720 были трудоустроены. Одним из тех, кто при помощи сотрудников центра занятости нашёл работу, стал местный житель Валерий. После увольнения ему не сразу удалось найти новое место, несмотря на опыт и два образования — педагогическое и техническое. Он побывал на ярмарке и успешно прошёл собеседование. Теперь он работает на одном из стратегических предприятий региона — ПАО «Калужский двигатель».

«Я был поражён количеством участвующих работодателей и предлагаемых вакансий», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, назвал нехватку квалифицированных кадров одним из факторов, который может привести к замедлению экономического роста и развития страны. Поэтому в России проходит перезагрузка государственной системы содействия занятости, которая вошла в состав национального проекта «Демография».

В ходе реализации не только появляются современные кадровые центры, но и ведётся переобучение специалистов центров занятости — подготовка карьерных и кадровых консультантов. Всего за три года переподготовку осуществили более 16 тыс. человек, а в 2024 году пройдут ещё порядка 6 тыс.

Усилиями обновлённых центров занятости во многих регионах, как и во всей стране, зафиксирован исторически низкий уровень безработицы. По данным Росстата, в феврале 2024 года она достигла 2,8%.

Ключевой чертой модернизации системы стала клиентоцентричность. В кадровых центрах «Работа России» помогают каждому клиенту индивидуально — это адресная комплексная помощь с учётом конкретной жизненной ситуации соискателя или работодателя.

Новые подходы к организации работы кадровых центров включают в себя не только обновленные офисные пространства, выстраивающиеся по единому образцу, но и удобное предоставление услуг — как онлайн на портале «Работа России», так и в офлайн-формате. В электронном виде соискателям доступно уже порядка 1,6 млн вакансий.