Москва, 4 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Расширение экономического потенциала России нужно конвертировать в рост доходов населения, необходимо добиться роста доли оплаты труда в ВВП в течение ближайших шести лет, заявил президент Владимир Путин 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё раз повторю, расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат», — сказал он, подчеркнув, что этот показатель уже растёт.

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Путин напомнил, что в 2022 году доля оплаты труда в ВВП составила 38,5%, а в следующем году этот показатель вырос до 40,7%. Он отметил, что рост доходов населения повышает не только его благосостояние, но и покупательную способность, а это сказывается на экономике и ряде отраслей производства. В то же время глава государства призвал к сбалансированному подходу в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, Путин 25 января заявил, что рост реальных доходов жителей России в 2023 году опередил темпы инфляции. Он также отметил, что зарплаты населения увеличиваются, но темпы роста пока довольно скромные.

Пресс-служба Кремля 18 февраля опубликовала перечень поручений главы государства, среди которых — уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан. Путин призвал взять на контроль динамику роста дохода граждан, у которых он на невысоком уровне.