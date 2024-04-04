Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов
Москва, 4 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В России необходимо добиться роста доходов квалифицированных специалистов, 4 апреля заявил президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.
«Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что необходимо устранить разрывы в оплате труда специалистов в разных регионах.
Также президент потребовал, чтобы в стране зарплату выплачивали в полном объёме и без каких-либо задержек. Своевременность этих выплат должны контролировать профсоюзы, а также Федеральная служба по труду и также органы прокуратуры.
Глава государства заявил, что необходимо поднять зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Реализация этого решения начнётся с нового учебного года.