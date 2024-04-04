Москва, 4 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В России необходимо добиться роста доходов квалифицированных специалистов, 4 апреля заявил президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо устранить разрывы в оплате труда специалистов в разных регионах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879210" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин заявил, что РФ перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников в 2027 году

Также президент потребовал, чтобы в стране зарплату выплачивали в полном объёме и без каких-либо задержек. Своевременность этих выплат должны контролировать профсоюзы, а также Федеральная служба по труду и также органы прокуратуры.

Глава государства заявил, что необходимо поднять зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Реализация этого решения начнётся с нового учебного года.