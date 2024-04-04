Москва, 4 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов 4 апреля назвал важным увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнем реализацию этого решения. Прошу обеспечить здесь общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию озвучил задачу повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

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Как сообщало ИА Регнум, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, Путин поручил определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Он заявил о необходимости повысить уровень оплаты труда преподавателей.

Президент также предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату школьным классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах.

Как отмечал российский лидер, существующую сегодня в России систему оплаты труда бюджетников необходимо совершенствовать.