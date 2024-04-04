Красногорск, 4 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Поезд «Иволга» во время обкатки столкнулся с тепловозом в Подмосковье. Об этом 4 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Уточняется, что инцидент произошёл в районе станции Малиновка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Других подробностей происшествия собеседник телеканала не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, в Челябинской области 12 февраля столкнулись два поезда, с рельсов сошли десять вагонов. Лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом произошло на станции Бердяуш из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. Пострадавших нет.

Рейсовый автобус столкнулся с поездом 1 апреля на переезде в Берендеево в Ярославской области. Пострадали по меньшей мере восемь человек. По данным следствия, к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду допустили монтёра пути 3-го разряда, не прошедшего необходимое обучение для выполнения этой задачи. Столкновение произошло из-за отсутствия у него необходимых профессиональных навыков и совершения им умышленного грубого нарушения правил эксплуатации железнодорожного переезда.