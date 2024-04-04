Москва, 4 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия, которые зарегистрированы в приграничных с Украиной регионах, смогут расширить возможности использования программ льготного лизинга Корпорации МСП и ее дочерних структур. Как следует из соответствующего проекта постановления правительства РФ, в льготный лизинг предлагается разрешить брать новый грузовой транспорт и прицепов российского производства, и бывшее в употреблении оборудование.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Льготная лизинговая подпрограмма будет распространяться на регионы с действующим средним уровнем реагирования и где нет региональных лизинговых компаний для МСП. Это Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край, — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Для малого и среднего бизнеса этих регионов ставка составит 6% годовых — для отечественного грузового транспорта и оборудования, 8% — для иностранного».

Он отметил, что на сегодняшний день три региона уже представили сведения о потребностях МСП в таком лизинге на сумму более 100 млн рублей. Всего на подпрограмму планируется выделить порядка 10% от всего объема льготной лизинговой поддержки в 2024 году, который составит не менее 4,5 млрд рублей.

Проект постановления правительства был разработан по итогам поездки министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Белгородскую область. «Во время его визита в регион местные предприниматели рассказали о потребности в новом грузовом транспорте и прицепах к нему, а также бывшем в употреблении оборудовании. Аналогичные просьбы были озвучены предпринимателями и в ходе моей встречи с ними в Белгороде в начале этого года», — отметил Александр Исаевич.

Ранее стало известно о выделении для малых и средних предприятий приграничных территорий и Крыма специального лимита «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. В первом полугодии 2024 года под них бизнес получит не менее 20 млрд рублей под. Для приграничных территорий лимит «зонтичных» поручительств, покрывающих до 50% суммы кредита, составит 6 млрд рублей, для Крыма и Севастополя — 4 млрд рублей.