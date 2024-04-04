Киев, 4 апреля, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Предупреждения российских официальных лиц в адрес западных стран, демонстрирующих настрой на прямое вмешательство в боевые действия на Украине, не обязательно означают именно удары непосредственно по странам НАТО. Но Россия совершенно точно будет стремиться полностью уничтожить натовский контингент после того, как он окажется на украинской территории. Такими выводами поделились эксперты с корреспондентом ИА Регнум, комментируя заявление замглавы российского МИД Александра Грушко, который предупредил о риске выхода конфликта на Украине за нынешние географические рамки.

Иван Шилов ИА Регнум

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов заметил, что до сих пор адресованные Западу предостережения представляющих Россию на международной арене официальных лиц в связи с развитием конфликта на Украине зачастую воспринимались на Западе как словесное обозначение «красных линий», за которым в реальности не последуют конкретные шаги.

«Ведь слова могут ничего не означать. А действия значат гораздо больше, чем любые слова. При этом действия могут вообще быть не облечены ни в какие слова. Мы на протяжении этого конфликта уже несколько раз видели эскалацию именно слов», — отметил Данилов.

С другой стороны, официальное появление на Украине, к примеру, даже небольшого французского военного контингента, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать соответствие его угроз реальным действиям, заметил политолог. Нынешний глава Пятой республики стремится выглядеть лидером в отстаивании неких общезападных ценностей на поле боя, и появление французских военных в зоне украинского конфликта должно этому способствовать.

Другой вопрос — что дальше будет с таким контингентом, заметил военно-политический публицист Михаил Онуфриенко. По его мнению, всё же не следует напрямую увязывать предостережение замглавы МИД именно с последствиями возможного официального появления на Украине войск Франции. Однако ответ на такую интервенцию, вне всяких сомнений, Россия даст незамедлительно, уверен эксперт. Причём ответ предельно жёсткий.

«Как только будет введён натовский контингент, чисто французский или смешанный, на западную Украину или куда-то ещё, он будет выявлен. И по нему будут нанесены удары, причём такие, чтобы гарантировать максимально возможное поражение. Французам предоставят возможность собирать трупы и объяснять, зачем они вообще туда пришли», — прокомментировал Онуфриенко.

А заявление Грушко, по его мнению, связано, скорее, с желанием предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Кризис на Украине может выйти за нынешние географические рамки «и приобрести совершенно иной масштаб» из-за авантюрных действий даже одной из стран — участниц НАТО. Об этом 4 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Также в интервью «РИА Новости» замглавы МИД указал на слова президента Франции о возможности отправки войск западных стран в зону украинского конфликта как попытку наращивать эскалацию в момент, когда Запад терпит стратегическое поражение. Дипломат подчеркнул, что такого рода заявления недопустимы.

В конце февраля Макрон, как сообщало ИА Регнум, заявил, что европейские лидеры на саммите в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом он признал, что стороны не смогли достичь конкретных соглашений. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры ряда стран Европы поспешили опровергнуть такую возможность. А 9 марта газета Politico сообщила, что Франция всё же пытается создать альянс, который сможет решиться на отправку своих войск на Украину.

3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о наличии сведений о подготовке около 1,5 тыс. французских военных для возможной переброски на Украину.