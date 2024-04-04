Путин назвал критически важным повышение производительности труда
Москва, 4 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Повышение производительности труда в России сегодня критически важно, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.
«Крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК (агропромышленный комплекс), сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, современных управленческих процессов», — сказал он.
Глава государства отметил, что экономика страны будет в ближайшие годы испытывать дефицит кадров.
Путин также заявил, что Россия обязательно будет самостоятельно производить все необходимые товары, включая оборудование, медикаменты, транспорт, станки, а также потребительские товары. Нужно увеличить объёмы производства российских товаров и это будет сделано, отметил глава государства.
Также президент заявил о том, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,8%. Этого показателя Россия достигла в феврале 2024 года.