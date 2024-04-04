Москва, 4 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Повышение производительности труда в России сегодня критически важно, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.

Александр Погожев ИА Регнум

«Крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК (агропромышленный комплекс), сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, современных управленческих процессов», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879201" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заседание XII съезда Федерации независимых профсоюзов России

Глава государства отметил, что экономика страны будет в ближайшие годы испытывать дефицит кадров.

Путин также заявил, что Россия обязательно будет самостоятельно производить все необходимые товары, включая оборудование, медикаменты, транспорт, станки, а также потребительские товары. Нужно увеличить объёмы производства российских товаров и это будет сделано, отметил глава государства.

Также президент заявил о том, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,8%. Этого показателя Россия достигла в феврале 2024 года.