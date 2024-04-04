Москва, 4 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Открытость правительства, бизнеса и профсоюзов является гарантией принятия взвешенных решений, заявил президент России Владимир Путин 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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«Именно принципиальность сторон, открытость их позиций, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны и миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», — сказал он.

Президент также сообщил, что подпишет соглашение между объединениями профсоюзов и правительством. Он подчеркнул, что ФНС многое делает для улучшения отношений в сфере занятости.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин заявил, что государство обязано помогать бизнесу. Он подчеркнул, что представителям власти нельзя обижать предпринимателей, притеснять их и нарушать закон в корыстных целях. Президент напомнил, что бизнес создаёт рабочие места и обеспечивает зарплату людям.

19 марта глава государства призвал ФСБ помочь предпринимателям, которые сталкиваются с незаконными санкциями, нечестной конкуренцией и другими враждебными действиями, которые исходят от других государств. Он отметил, что действия иностранных спецслужб создают некоторые трудности и требуют дополнительных усилий.