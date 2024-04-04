Москва, 4 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля пообещал дополнительно поддержать вузы, которые запускают совместные проекты с реальным сектором экономики.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами и компаниями реального сектора экономики и социальной сферы», — заявил российский лидер.

В этой связи президент подчеркнул, что для участников этих проектов продлят программу «Приоритет-2030».

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Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил, что программу «Приоритет 2030» продлят ещё на шесть лет. Как уточнил президент, для её реализации выделят дополнительно порядка 190 млрд рублей. Цель программы — сформировать в России более ста прогрессивных вузов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

В послании Федеральному собранию российский лидер также поручил повысить оплату труда преподавателей вузов.