Путин пообещал дополнительную поддержку вузам
Путин пообещал поддержать вузы, запускающие проекты с реальным сектором экономики
Москва, 4 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля пообещал дополнительно поддержать вузы, которые запускают совместные проекты с реальным сектором экономики.
«Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами и компаниями реального сектора экономики и социальной сферы», — заявил российский лидер.
В этой связи президент подчеркнул, что для участников этих проектов продлят программу «Приоритет-2030».
Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил, что программу «Приоритет 2030» продлят ещё на шесть лет. Как уточнил президент, для её реализации выделят дополнительно порядка 190 млрд рублей. Цель программы — сформировать в России более ста прогрессивных вузов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
В послании Федеральному собранию российский лидер также поручил повысить оплату труда преподавателей вузов.