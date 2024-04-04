Москва, 4 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Ирина Подносова

«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — сообщил ТАСС источник в комиссии.

После положительной рекомендации комиссии президенту предстоит внести соответствующее представление Совету Федерации, который, в свою очередь, должен принять решение о назначении большинством голосов.

Ранее, 1 апреля, Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда.

Подносова работала судьёй с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Она 14 марта подала заявку на пост главы суда и стала единственным претендентом на эту должность.

Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года. Председатель Верховного суда Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.