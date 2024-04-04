Цюрих, Швейцария, 4 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Сборная России по футболу поднялась с 38-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Обновлённую версию рейтинга 4 апреля опубликовали на официальном сайте ФИФА.

РИА Новости/ Александр Вильф

В активе российской национальной команды 1504,02 балла. В рейтинге учли победу сборной России над Сербией в товарищеском матче в Москве в марте.

На первом месте рейтинга осталась сборная Аргентины (1858 баллов). Второе место у Франции (1840,59) и на третье поднялась Бельгия (1795,23).

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта сборная России по футболу с разгромным счётом 4:0 победила команду Сербии в товарищеском матче в Москве. На трибунах стадиона во время игры заметили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Команда России также должна была в марте провести матч со сборной Парагвая, однако его отменили из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Уточнялось, что команды условились о возможности проведения игры в другое время.

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов 22 марта объяснил отказ от перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является самой богатой конфедерации в мире, а переход РФС в Азию не даст автоматического допуска российским команда на международные турниры.