Москва, 4 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В первом квартале 2024 года количество автомобилей, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 422 тысяч. Показатель в пять раз превысил итоги первого квартала 2023 года и вдвое — уровня аналогичного периода 2022 года. Общее количество подключенных транспортных средств к госинформсистеме аварийного оповещения составляет 10,6 млн.

ЦФА [ИТЦ «Марка» Почтовая марка России, посвящённая системе ГЛОНАСС

Экстренные службы за первый квартал получили через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» более 24,5 тыс. аварийных вызовов автомобилистов. Большая часть (81%) сообщений поступила в автоматическом режиме, что говорит о тяжести аварий, участники которых не смогли самостоятельно сообщить о происшествиях. За всё время работы система передала спасателям 366 тысяч вызовов.

«Рост автопарка подключенных автомобилей повышает защищенность жизней и здоровья всё большего числа водителей и пассажиров. «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает тысячи жизней», — рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, эффективность работы достигается за счет соблюдения правила «золотого часа» в медицине катастроф. «Помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, существенно повышает шансы спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших людей», — добавил Алексей Райкевич.

Благодаря взаимодействию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и всех региональных «Систем-112» информация о дорожных происшествиях, включая точные координаты и необходимый набор характеристик автомобилей, передается в службы спасения в среднем за 19 секунд. Это кратно увеличивает шансы спасения людей, прежде всего при тяжелых авариях.