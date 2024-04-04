Москва, 4 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах и церковной утвари с Украины в Россию Дмитрия Гратия арестовали на два месяца. Об этом стало известно 4 апреля.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«1 февраля 2024 года по постановлению Псковского городского суда Псковской области подозреваемому Гратию Д. С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно. 7 февраля 2024 года Гратию Д. С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, а ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу ему продлена до двух месяцев», — говорится в карточке дела Псковского областного суда.

Согласно материалам дела, у обвиняемого российское и иностранное гражданства, но подробности не приводятся.

Задержание контрабанды

Оперативники ФСБ задержали крупную партию контрабанды со взрывчаткой, спрятанной в иконах, 2 апреля. Груз везли с Украины в Россию через шесть европейских государств. В общей сложности он состоял из 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатора и части выстрела к РПГ-7. Как заявили в МВД, изъятого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

«В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооружённых сил для совершения диверсий», — сообщили в ведомстве.

Задержанный с грузом водитель рассказал, что вёз взрывчатку в Москву.

Официальная реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами является тревожным сигналом.

«Это ещё один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных. Дипломат добавила, что террористы должны сами объяснить свою логику либо нужно, чтобы её объяснили врачи.