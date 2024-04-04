* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Соцсети Руслан Белый

«Назначить Белому штраф в размере 30 тыс. рублей», — огласила постановление судья.

Наказание последовало после того, как юморист не указал статус иноагента в одной из своих публикаций в сентябре 2023 года. В отношении Белого впервые составили протокол о производстве материалов иноагентом без соответствующего указания.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года покинувшего Россию Белого внесли в реестр иностранных агентов за распространение материалов других иноагентов и формирование негативного образа армии России. В настоящее время он проживает в Испании.

В январе 2024 года православный активист Александр Морозов подал иск в отношении Белого. По его мнению, комик пропагандирует асоциальное поведение и оскорбляет русскоязычных людей. В заявлении истец отметил, что обратился в суд из-за видео с концертами комика на его YouTube-канале и на странице в соцсети VK, где Белый нецензурно выражался.