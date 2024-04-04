Москва, 4 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба направила письмо американской компании Apple с требованием объяснить, почему на её устройствах заблокировали возможность бесконтактной оплаты Mir Pay и других российских платёжных систем, сообщила 4 апреля пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на гаджетах этой компании также заблокировали возможность привязывать российские банковские карты. Установка приложений в обход магазина приложений App Store на устройствах также невозможна, отметила ФАС.

Поскольку Apple в январе объявила, что позволит на своих устройствах в странах ЕС устанавливать альтернативные магазины приложений и открыть доступ к функции бесконтактной оплаты для других систем, ФАС пришла к выводу, что компания имеет техническую возможность так же сделать и в России. Ведомство заявило, что в действиях компании есть признаки нарушения российского антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, Apple в январе оплатила штраф в размере почти 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства России. Компанию оштрафовали за запрет разработчикам приложений для её гаджетов предлагать клиентам внутри приложения оплачивать покупки в обход App Store.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий Антон Горелкин в беседе с ИА Регнум заявил, что согласие Apple оплатить штраф свидетельствует о фиктивном заявлении компании об уходе из России, а в реальности она продолжает работать в стране, так как это выгодно. Депутат добавил, что остальным иностранным корпорациям нужно также понять, что в России придётся соблюдать законы.