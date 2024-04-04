Москва, 4 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Страны могут принять решение отказаться от участия в Европейском суде по правам человека, если это вредит их национальным интересам, заявил 4 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Великобритании о желании покинуть ЕСПЧ.

EPA/ТАСС

«Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ни одно государство не хочет вредить своим интересам ради каких-либо международных структур, особенно, если они вызывают сомнения в своей эффективности.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 3 апреля, комментируя решение ЕСПЧ заблокировать попытку Лондона выслать нелегальных мигрантов в Руанду, несмотря на заключённое соглашение с этой республикой, заявил, что безопасность страны и контроль границ важнее членства в каком-либо суде. Глава правительства допустил, что Британия может выйти из Европейской конвенции по правам человека, если это поможет в борьбе с нелегальной миграцией.

Лондон принял решение высылать нелегальных мигрантов в Руанду в июне 2022 года. Такие меры планировали принять к беженцам, прибывшим в Великобританию через «безопасные страны», такие как Польша или Франция. Это также может коснуться украинских беженцев, если они прибыли нелегально.