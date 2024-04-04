Москва, 4 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Франции Эммануэль Макрон

«В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет», ― сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Путин остаётся открыт для диалога.

«У него идёт активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля состоялись телефонные переговоры министра обороны Сергея Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Беседа прошла по инициативе французской стороны.

Лекорню в ходе переговоров выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», при этом попытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к этому теракту и заявил, что ответственность за нападение лежит на группировке ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь Шойгу указал, что Россия располагает сведениями об украинском следе в организации теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Макрон 24 марта после вооружённого нападения на «Крокус» созвал заседание совета по обороне и нацбезопасности, по итогам которого власти страны повысили уровень террористической угрозы во Франции до наивысшего. По версии Парижа, за теракт в России несёт ответственность ИГИЛ. Позднее французский лидер заявил, что теракт в России не должен обернуться против Украины. Он призвал воздержаться от всякой инструментализации и искажений.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал провести полноценное расследование возможной причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Президент России Владимир Путин сравнил атаку террористов на концертный зал с действиями нацистов и отметил, что страна столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан. Глава государства подчеркнул, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по посетителям из автоматического оружия и подожгли концертный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. По информации главка МЧС по Московской области, ещё 551 человек пострадал.