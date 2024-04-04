Абу-Даби, 4 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России усилили удары по военным объектам на всей контролируемой Киевом территории. Об этом 1 апреля написало эмиратское издание Al Khaleej.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории Украины, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики», — отметил автор.

Он предположил, что в связи с этим в ближайшие несколько недель можно ожидать беспрецедентного наращивания интенсивности военных действий со стороны армии России.

При этом в ближайшие месяцы украинским бойцам будет крайне трудно удержать позиции из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны Запада, добавило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта генерал НАТО в отставке Бен Ходжес заявил, что российские планирующие авиабомбы являются большой проблемой для ВСУ и стратегической инфраструктуры на контролируемой киевским режимом территории. Он добавил, что превосходство армии России в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы стало серьёзным вызовом для украинской стороны.

Отставной полковник СБУ Олег Стариков 2 апреля заявил, что российские удары по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории оставят ВСУ без стратегических резервов. Эксперт предположил, что после воздушных ударов Россия может начать крупную наступательную операцию на фронте.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что российские военные в марте нанесли 192 удара по энергетическим объектам на контролируемой Киевом территории в качестве ответа на теракты. Он уточнил, что в ходе них нанесли поражение объектам военной и энергетической инфраструктуры.