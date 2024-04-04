Москва, 4 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили в ночь на 4 апреля над территорией двух российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью пресечены попытки совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Два дрона дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Белгородской области. Ещё два дрона уничтожили в Тульской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о двух обезвреженных системой ПВО беспилотниках сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности Тульской области. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В ведомстве добавили, что власти организовали реагирование экстренных служб в регионе.

Российские средства противовоздушной обороны 2 апреля уничтожили пять украинских дронов ― один над территорией Белгородской области и четыре ― в небе над Курской областью.

В тот же день Вооружённые силы Украины атаковали с помощью двух беспилотников село Цаповка в Борисовском районе Белгородской области. Одно взрывное устройство попало в автомобиль. В результате пострадал мужчина, который в это время сидел за рулём. Второе взрывное устройство сбросили на территории сельскохозяйственного предприятия, повреждения получил грузовой автомобиль.