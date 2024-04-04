Москва, 4 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Украина превратилась в откровенно террористическое государство, заявил 4 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, посвящённой украинской тематике.

Иван Шилов ИА Регнум Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Сегодня сама Украина, если возвращаться к её аргументам относительно терроризма как причины её действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на протяжении десяти лет киевский режим терроризирует народ Донбасса и граждан в своей стране.

Круглый стол по теме «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение» проходит сегодня в Дипломатической академии МИД России, в нём принимают участие послы более 70 стран. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, это четвёртый круглый стол по украинской проблеме в Дипакадемии.

Президент России Владимир Путин 2 февраля на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Они расстреливают машины скорой помощи, мирных жителей. Глава государства заявил, что это неонацизм.