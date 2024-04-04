Москва, 4 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. На первой линии Московского центрального диаметра (МЦД-1) возобновили движение через станцию Одинцово, сообщил в Telegram-канале Департамент транспорта.

Известия/Константин Кокошкин

«Возобновлено движение через станцию Одинцово. Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда», — проинформировали в ведомстве.

Утром 4 апреля сообщалось, что на МЦД-1 и Белорусском направлении временно приостановили движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода.

Как сообщало 2 марта ИА Регнум, в московском метро движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Печатники» до «Чкаловской» приостановили из-за человека на пути.

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) на юго-востоке Москвы 17 февраля прекратилось движение поездов из-за обрыва контактного провода. На станции Люблино на МЦД-2 более часа отсутствовало движение поездов. Это вызвало задержки электричек Курского направления и МЦД-2 в обе стороны.