Москва, 4 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В Москве обнаружено тело гендиректора «Ямаха мюзик» и члена попечительского совета Московской консерватории Аоки Дзюна. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

МГК имени П. И. Чайковского Аоки Дзюн

В полицию 2 апреля поступило заявление от близких мужчины. Они беспокоились, что уже сутки 55-летний Аоки Дзюн, гендиректор «Ямаха мьюзик» и член попечительского совета Московской консерватории, не отвечает на звонки и сообщения. По адресу его проживания на Кутузовском проспекте направили наряд полиции. В этом здании располагается отель Radisson Royal (бывшая гостиница «Украина»). В одной из комнат они обнаружили тело Аоки Дзюна. Он не дожил всего несколько дней до своего 56-летия.

«В здании на Кутузовском проспекте было обнаружено тело 55-летнего арендатора — гражданина Японии. Смерть наступила более трёх часов назад, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Тело мужчины направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. По данном факту полиция проводит проверку. Аоки Дзюн родился 11 апреля 1968 года. Он являлся генеральным директором и учредителем «Ямаха Мюзик» в России. Аоки Дзюн входил в попечительский совет Московской консерватории — это первый попечительский совет, созданный в музыкальном вузе России.