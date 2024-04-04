Москва, 4 апреля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Европа не сможет диктовать России свою волю и выстроить архитектуру безопасности без российской стороны, а тем более против неё. Об этом 4 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Но, если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против неё, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Замглавы МИД отметил, что для Москвы принципиальным моментом в этом вопросе является то, чтобы архитектура безопасности в Европе была отвечающей интересам безопасности России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что агрессивная политика НАТО против Москвы угрожает полной деградацией военно-политической обстановки в Европе. Дипломат уточнил, что такую политику нельзя вести долго.

Ранее в этот же день Гаврилов охарактеризовал отношения России и НАТО как «более чем холодную войну». Он подчеркнул, что военно-политический блок намерен исходить из агрессивно-конфронтационной логики в отношениях с Россией по меньшей мере в ближайшие десять лет.

Президент Владимир Путин 27 марта заметил, что у России не было агрессивного желания что-либо завоёвывать, перебираться через чужие границы. Глава государства также в очередной раз заявил, что Россия не планирует воевать с НАТО, назвав такого рода заявления на Западе бредом.