Москва, 4 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Быстрой отмены санкций против России ждать не стоит даже в случае заключения политических соглашений. Об этом 4 апреля заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава РСМД в интервью «РИА Новости» привёл в качестве примера санкции США против Ирана, который живёт под их действием уже 45 лет.

«За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — сказал он.

Тимофеев отметил, что экономика России смогла достаточно быстро адаптироваться к санкционным мерам и начала срочно перестраивать логистику торгово-экономических отношений с Запада на Восток.

По мнению главы РСМД, этому в немалой степени способствовало то, что в России в последние 30 лет создали рыночную экономику, которая, по его словам, способна мобильно реагировать на любые вызовы.

«Я часто повторяю, что если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта опрошенные британской газетой Daily Mail эксперты заявили, что российская экономика показывает стабильный рост, несмотря на западные санкционные меры. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм при этом назвала мифом изоляцию России в мире.

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что Россия смогла преодолеть организованную Западом торговую блокаду. Премьер подчеркнул, что товарооборот России с дружественными государствами увеличился и стал сопоставим с объёмом всей внешней торговли страны четыре года назад.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Глава государства отметил, что, по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки препятствиям западных стран.