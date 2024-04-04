Москва, 4 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. С начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года погибли девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством. Об этом 4 апреля сообщили в израильском посольстве в РФ.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

В диппредставительстве добавили, что среди военнослужащих есть много россиян с двойным гражданством.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 20 октября прошлого года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке в результате атак со стороны сектора Газа погибли 20 россиян, в том числе гражданские лица и сотрудники военных и правоохранительных органов. Все они также имели гражданство Израиля.

Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кудра 25 января сообщил, что количество человек, погибших в результате ударов и действий Армии обороны Израиля в секторе Газа, возросло до 25 900, количество пострадавших превысило 64 тысячи.

С 7 октября началось очередное обострение давнего противостояния палестинцев и израильтян. Тогда палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов.

ЦАХАЛ в ответ нанесла удары по сектору Газа и восстановила контроль над прилегающими к анклаву городами. Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны.