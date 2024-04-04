Москва, 4 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Отсутствие России и Ирана на саммите по атомной энергетике в Бельгии предопределило его провал, а заявления организаторов о его исключительности — «игра в слова», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Первый саммит по атомной энергетике прошёл в Брюсселе 21–22 марта. Его организаторы решили не звать на саммит Россию и Иран.

«Исторический саммит» провалился. Накануне мировые СМИ рассказывали о том, что по итогам брюссельского саммита будет принят «глобальный» документ — Совместная декларация. Громкие обещания оказались пшиком», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что организаторы назвали саммит «глобальным» и «историческим», при этом на него не позвали ключевые государства Евразии, включая Россию, занимающиеся мирным атомом. Дипломат обратила внимание и на отсутствие среди участников саммита Ирана, хотя вокруг иранской ядерной программы сосредоточено внимание всех мировых СМИ.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что те, кто искренне хочет содействовать развитию атомной энергетики, обязаны понимать, что она должна оставаться вне политической конъюнктуры.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в марте заявил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран. Глава государства в этой связи добавил, что «Росатом» ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.

В январе Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт заливке бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», расположенного в 350 км от Каира.