Донецк, 4 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, который украинские войска заготовили при отступлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Кадр из видео

Схрон в Ясиноватском районе обнаружили сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа.

В гаражном помещении хранились девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, один произведённый в Израиле ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740.

Сапёры выявили, что помещение заминировано. Тогда специалисты УФСБ приняли решение уничтожить вооружение на месте накладными зарядами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879135" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, на освобождённой в ходе спецоперации территории ЛНР сотрудники международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с образцами западного оружия. Как уточнил представитель центра по ЛНР, командир инженерно-сапёрной группы с позывным Сталкер 31 марта, в тайнике обнаружили гексоген, утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американскую мину.

Военный добавил, что после отхода противник оставил на освобождённых российскими войсками территориях большое количество противопехотных мин, в том числе производства США.

Тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin обнаружили в ДНР в середине марта. Схрон был оборудован в Волновахском районе региона.

В городе Мелитополе Запорожской области 22 февраля во время оперативных мероприятий сотрудники военной полиции обнаружили схрон с боеприпасами и иностранными документами в одном из заброшенных городских зданий. В тайнике вместе с медкнижками бойцов украинских войск нашли четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомёт и боеприпасы к стрелковому оружию.