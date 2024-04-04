Хараре, 4 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за разрушительной засухи, охватившей большую часть юга Африки. Об этом сообщается на странице главы государства в соцсети X (бывшая Twitter).

Shaun Jusa/XinHua/Global Look Press

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», ― написал глава государства.

Выступая 3 апреля в Государственном доме в Хараре с заявлением о чрезвычайном положении в стране, президент призвал мировое сообщество выделить два млрд долларов (1,6 млрд фунтов стерлингов) на гуманитарную помощь, чтобы смягчить последствия засухи, вызванной климатическим феноменом Эль-Ниньо.

«Предварительные оценки показывают, что Зимбабве требуется более $2 млрд на различные меры, которые мы предусматриваем в наших национальных ответных мерах», — заявил Мнангагва.

Он также добавил, что количество осадков ниже нормы выпало на более чем 80% территории страны, в которой проживает более 15 млн человек. Это вызвало тяжелую продовольственную ситуацию.

Главным приоритетом правительства Зимбабве президент назвал обеспечение продовольствием граждан страны.

«Ни один зимбабвиец не должен страдать от голода или умирать от него», ― сказал он.

По словам Мнангагвы, власти ожидают, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек, сообщил телеканал Sky News.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, заявили, что наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений и побить рекорд 2023 года. Специалисты пояснили, что на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Согласно предварительным оценкам, в нынешнем году средняя температура на планете возрастёт на 1,3–1,6 градуса.

Действие Эль-Ниньо заметили летом 2023 года. Национальные центры экологического прогнозирования США в июле сообщили, что средняя температура на планете побила рекорды, известные за всю историю метеонаблюдений.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае в ноябре 2023 года сообщил, что человечество переживает климатический коллапс.

Он назвал 2023 год самым жарким за всю историю человечества. Данные по состоянию на конец октября показали, что температура в 2023 году выросла примерно на 1,4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 21 февраля заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля. По его словам, во второй половине этого года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо. В этом случае температура на планете будет ниже нормы.