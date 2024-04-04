Порт-о-Пренс, 4 апреля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Члены вооружённых банд разгромили и разграбили Национальную библиотеку Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом 3 апреля сообщило AFP со ссылкой на администрацию учреждения.

David Lorens Mentor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что в результате могли быть утрачены исторические документы возрастом до 200 лет.

На этой неделе бандиты также разграбили не менее двух университетов и три медучреждения в Порт-о-Пренсе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Госдепартамент США начал эвакуацию американских граждан из Гаити на чартерных вертолётах на фоне роста насилия в этой республике. Отмечалось, что граждан США вывозят из Порт-о-Пренса в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго.

Посол Германии в Гаити Петер Зауэр 10 марта покинул страну из-за проблем с безопасностью. Отмечалось, что он перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.