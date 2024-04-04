ДНР, 4 апреля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Украинское командование пытается сделать из города Часова Яра в ДНР сплошной укрепрайон, 4 апреля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В центре населённого пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, в подвалах административных зданий ВСУ оборудовали склады ракетно-артиллерийских вооружений, пункты управления, полевые госпитали.

Украинская армия использует как пункты временной дислокации детский сад «Чайка» и отделение банка. ВСУ разместили артиллерийские и зенитные системы в спальных районах Часова Яра.

«Следует отметить, что в городе ещё остаются мирные граждане», — сообщил Марочко.

Марочко также заявил, что ВСУ направили к Часову Яру большое количество военной техники и личного состава, однако российская армия нанесла по ним удары и украинские военные понесли большие потери.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 1 апреля заявил, что наиболее опасная для Киева ситуация сейчас сложилась в районе Часова Яра.