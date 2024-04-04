Красногорск, 4 апреля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Стены подмосковного зрительного зала «Крокус Сити Холл» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению пожара, устроенного террористами в ходе атаки. Об этом 4 апреля рассказали в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Целищев

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — процитировал слова представителя правоохранителей ТАСС.

По его словам, помимо высокой горючести, у этих материалов высокая токсичность при горении, при котором они выделяют большое количество ядовитого дыма.

Представитель правоохранительных органов также отметил, что в данный момент идёт изучение и анализ всей информации, документов и сертификатов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт. Они открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли концертный зал.

В результате террористической атаки погибли 145 человек, включая шестерых детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё 551 человек пострадал.

Директор ФСБ России Александр Бортников 27 марта сообщил о сведениях, подтверждающих украинский след в теракте. По его информации, у следствия есть подтверждённые данные, что с Украины исполнителям атаки на «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.