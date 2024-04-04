Москва, 4 апреля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Кризис на Украине может выйти за географические рамки из-за авантюрных действий даже одной из стран — участниц Североатлантического альянса. Об этом 4 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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Как отметил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в зону украинского конфликта говорят о готовности наращивать эскалацию в момент, когда Запад терпит «на земле» стратегическое поражение. Дипломат также подчеркнул, что такого рода заявления недопустимы.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что европейские лидеры на саммите в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом он признал, что они не смогли договориться о чём-либо конкретном.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры ряда стран Европы поспешили опровергнуть возможность такого развития ситуации. При этом газета Politico 9 марта сообщила, что Франция пытается создать альянс государств, которые при необходимости смогут отправить войска на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля заявил, что американские власти против отправки Сухопутных войск в зону украинского конфликта. Он добавил, что это не отвечает интересам ни одной из стран НАТО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 3 апреля сообщила о наличии данных о подготовке около 1,5 тыс. французских военных для возможной переброски на Украину. Дипломат отметила, что Париж продолжает часть своей истории, которую необходимо предать забвению, — тайный вывоз культурных ценностей, включая старинные византийские иконы с Украины, для их якобы сохранения во Франции.