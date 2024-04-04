ДНР, 4 апреля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Украинская армия несёт большие потери на донецком направлении, сообщил 4 апреля военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Евгений Пономарев/ТАСС

Он рассказал, что российские военные уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава ВСУ в районе Константиновки и сёл Веролюбовка и Новодмитровка. Эти силы прибыли для усиления рубежей ВСУ вокруг города Часова Яра, российская разведка своевременно выявила их, отметил эксперт.

«Данный факт негативно сказался на ходе ведения боевых действий для ВФУ, а нашим войскам позволил улучшить тактическое положение», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил 3 апреля, что на донецком, южнодонецком и авдеевском направлениях российские военные улучшили положение за сутки. В ДНР они нанесли удары по ВСУ в районе Часова Яра, Красногоровки, а также посёлка Курдюмовка.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин 3 апреля заявил, что украинская армия сдаст Часов Яр, как это ранее произошло с Артёмовском и Авдеевкой.