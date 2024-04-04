Киев, 4 апреля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Ещё непринятый законопроект об ужесточении мобилизации уже нанёс Украине значительный финансовый ущерб, а также навредил стране в международном плане. Об этом 4 апреля в интервью каналу «Новины. Live» заявил экс-спикер парламента, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия», ― подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что урон для финансового сектора от законопроекта больше, чем это было в феврале 2022 года, когда началась спецоперация. По словам Разумкова, только в январе 2024 года украинцы сняли со своих счетов 27,4 млрд гривен (почти 700 млн долларов).

Депутат также указал на то, что после информации об ужесточении правил мобилизации покинувшие страну украинцы быстро переоформили свои паспорта, что позволит им пребывать за границей ещё десять лет.

«Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения <…> С каждым днём шанс на то, что они вернутся, становится всё меньше»,― подчеркнул Разумков.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о мобилизации Рада приняла в первом чтении 7 февраля. Согласно закону, мужчины в возрасте 18–60 лет обязаны будут самостоятельно завести электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Это позволит направить им вызов на военно-врачебную комиссию, куда они должны будут явиться в течении 60 дней. При этом у военкомов останется право вручать повестки на улицах. Поэтому у каждого мужчины должен всегда быть при себе военный билет.

Для тех, кто попытается уклониться от мобилизации, предусмотрен штраф в размере от 30 до шести тысяч долларов. Кроме того, уклонистам заблокируют вклады и запретят управлять машиной и пересекать границу.

В конце 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. 2 апреля он подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Закон вступит в силу через три дня после даты публикации.

Кроме того, Зеленский подписал закон об отмене категории «ограниченно годен» для военнослужащих. Теперь медицинская комиссия должна выбирать, признавать призывника годным или нет. Тем, кто ранее попал в категорию ограниченно годных, необходимо пройти повторную проверку.

Глава киевского режима отказался назвать число украинцев, которых планируют мобилизовать в ВСУ в ближайшее время. При этом он отметил, что полмиллиона мобилизованных не требуется, так как проведённый аудит позволил выявить военнослужащих, ранее не принимавших участие в боевых действиях, внутри ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 3 апреля, что Украину покинули миллионы жителей, теперь власти страны призывают их вернуться, чтобы вступить в ряды ВСУ и отправиться на фронт.