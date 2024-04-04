Москва, 4 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановили движение поездов из-за повреждения контактного провода. Об этом 3 апреля сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.

Антон Денисов/РИА Новости

«На D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода», — проинформировали в столичном дептрансе.

Отмечается, что в настоящее время специалистами предпринимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения поездов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена приостановили движение поездов от станции «Печатники» до «Чкаловской». Это произошло из-за человека на путях.

В начале февраля на станции метро «Чеховская» в Москве погиб пассажир, который упал под поезд. Из-за этого движение поездов от станции «Серпуховская» до «Савёловской» приостанавливали.