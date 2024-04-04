Вашингтон, 4 апреля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Ракеты средней дальности намерены разместить Соединённые Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Об этом 4 апреля рассказал командующий Сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете Yomiuri в Токио.

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Флинн уточнил, что у США есть планы разместить ракеты средней дальности в сотрудничестве с партнёрами и союзниками. По мнению Флинна, крайне важно для американских Сухопутных войск найти «способ противодействия» в отношении модернизирующихся ракет Китая, так как «орбита, по которой движется Китай» опасна.

Конкретных данных о типах вооружений, предполагаемых местах базирования и сроках размещения Флинн раскрывать не стал. По предположениям издания, речь идёт о пусковых установках Typhon, которые позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Он подчеркнул, что военные корабли являются носителями крылатых ракет большой дальности «Томагавк», способных достать до разных объектов на большей части страны.

Командующий армией США в зоне Тихого океана генерал Флинн 18 ноября заявил, что Вашингтон намерен разместить в Индо-Тихоокеанском регионе передвижные ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon. По его словам, на эту меру решили пойти для сдерживания Китая в отношении Тайваня.