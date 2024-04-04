Наступивший, 771-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о разгроме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) объемно-детонирующими авиабомбами ОДАБ-500ПМ, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах. Об успехах экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-34 на южнодонецком участке фронта 4 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

Уточняется, что на ОДАБ-500 были установлены универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные бомбы в высокоточные. Один Су-34 может нести четыре такие бомбы.

Год назад термобарическую бомбу ОДАБ-500ПМ российские военные применяли в Артёмовске. Telegram-канал Fighter bomber отмечал тогда, что это те самые, долгожданные, эффектные, объемно-детонирующие бомбы, которые не оставляют раненых и от которых нельзя спрятаться в окопе или блиндаже.

Минобороны тем временем известило, что в ночь на 4 апреля дежурные средства ПВО уничтожили три вражеских дрона над Белгородской и два — над Тульской областями.

Ранее оборонное ведомство отмечало, что в Белгородской области развёрнута программа всесторонней подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Уже не раз случалось, что операторы БПЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.