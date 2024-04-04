Донецк, 4 апреля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Фронтовые бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар бомбами ОДАБ-500 по украинским позициям на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В ведомстве отметили, что от этого оружия противнику не укрыться ни в блиндажах, ни в окопах. Самолёты поразили опорный пункт и живую силу противника.

ОДАБ-500 оснащаются универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эти средства оборудованы крылом, рулём и системой управления, которые делают оружие высокоточным.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал, что российские артиллерия и авиация приводят в ужас даже бывалых украинских военных. Он указал на то, что артиллеристы РФ постоянно наносят сильные удары по киевской армии, а самолёты РФ активно используют корректируемые авиабомбы.

В середине марта начальник штаба Объединённой группировки российских войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны Сергею Шойгу о том, что точный удар объёмно-детонирующей авиабомбой весом 1500 кг уничтожил почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).