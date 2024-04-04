Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединённых Наций, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Дипломат напомнил, что соответствующую заявку палестинская сторона подала в организацию ещё в 2011 году. Теперь палестинцы призвали генсека ООН Антониу Гутерриша возобновить процесс рассмотрения этого обращения.

Полянский отметил, что речь идёт о шаге, который назрел давно.

«Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем», — написал он.

Зампостпреда также указал, что в прошлый раз принятию Палестины в ООН помешали США. По мнению дипломата, следует пронаблюдать за позицией Вашингтона в текущей ситуации, при которой сложилась угроза полного уничтожения сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства следует начать выполнять незамедлительно. Он подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке до предела обострил проблему создания Палестины как государства.

Президент России Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства. Вместе с тем российский лидер заметил, что этот вопрос никак не связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.