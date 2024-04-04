Фукусима , Япония, 4 апреля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано сейсмологами у берегов префектуры Фукусима в Японии. Об этом 4 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы в 06:16 мск, очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 84 километрах на восток от населённого пункта Минами-Сома (население около 59 тыс. человек).

Отмечается, что подземные толчки ощущались в 19 префектурах страны, в том числе в Токио. Угроза цунами не объявлялась. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Тайване после сильного землетрясения магнитудой 7,7, зафиксировано более 320 афтершоков. Число погибших в результате землетрясения достигло девяти человек, пострадали 1038 человек, 93 человека оказались в ловушке и ожидают помощи спасателей, ещё 52 человека числятся пропавшими без вести.

Как уточнил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет.