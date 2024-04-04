Журналистка Стил призналась, что её интервью с Байденом срежиссировали
Журналистка Стил заявила, что её интервью с Байденом в 2021 году срежиссировали
Вашингтон, 4 апреля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Интервью, которое президент Джо Байден дал в марте 2021 года телеведущей Сейдж Стил, было полностью срежиссировано. Об этом журналистка заявила телеканалу Fox News.
Она работала на американском спортивном канале ESPN. Телеведущая призналась, что перед интервью с главой Белого дома организаторы потребовали от неё чётко следовать составленному сценарию.
Журналистка отметила, что редакторы и руководство ESPN заранее по нескольку раз обсудили каждый вопрос, который Стил должна была задать Байдену.
«Я действовала по сценарию, и мне предписали не отклоняться от него. Это было примерно так: «Вы спросите об этом. Вот как вы это сделаете. Никаких дополнений. Следующий вопрос», — сказала она.
Стил уточнила, что не знает точно, отправлял ли телеканал список вопросов для согласования в Белый дом. Вместе с тем она предположила, что ESPN всё же пошёл на такой шаг. Телеведущая также назвала свой разговор с Байденом «душераздирающим».
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20) журналисты, освещавшие событие, заметили специальные шпаргалки, которые подробно описывали действия Джо Байдена. Они содержали чёткий список указаний о том, что и когда должен делать американский президент.
В октябре 2023 года Джо Байден забыл инструкции, полученные перед собственным выступлением. При этом, выйдя на сцену, глава Белого дома поприветствовал аудиторию и неожиданно растерялся.