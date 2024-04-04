Вашингтон, 4 апреля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Интервью, которое президент Джо Байден дал в марте 2021 года телеведущей Сейдж Стил, было полностью срежиссировано. Об этом журналистка заявила телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Она работала на американском спортивном канале ESPN. Телеведущая призналась, что перед интервью с главой Белого дома организаторы потребовали от неё чётко следовать составленному сценарию.

Журналистка отметила, что редакторы и руководство ESPN заранее по нескольку раз обсудили каждый вопрос, который Стил должна была задать Байдену.

«Я действовала по сценарию, и мне предписали не отклоняться от него. Это было примерно так: «Вы спросите об этом. Вот как вы это сделаете. Никаких дополнений. Следующий вопрос», — сказала она.

Стил уточнила, что не знает точно, отправлял ли телеканал список вопросов для согласования в Белый дом. Вместе с тем она предположила, что ESPN всё же пошёл на такой шаг. Телеведущая также назвала свой разговор с Байденом «душераздирающим».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки» (G20) журналисты, освещавшие событие, заметили специальные шпаргалки, которые подробно описывали действия Джо Байдена. Они содержали чёткий список указаний о том, что и когда должен делать американский президент.

В октябре 2023 года Джо Байден забыл инструкции, полученные перед собственным выступлением. При этом, выйдя на сцену, глава Белого дома поприветствовал аудиторию и неожиданно растерялся.