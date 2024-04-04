Владивосток, 4 апреля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего Дмитрия Махненко по подозрению в убийстве предпринимателя, которое было совершено в 2003 году в городе Уссурийске Приморского края, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

В ведомстве уточнили, что подозреваемый скрывался от правосудия долгие годы.

«Долгие годы скрывавшийся житель Уссурийска 44-летний Дмитрий Махненко, который обвиняется в совершении убийства предпринимателя Андрея Смолдырева в 2003 году (ст. 105 УК РФ), задержан 1 апреля в Хабаровске», — отметили в управлении.

Ходатайство о заключении Махненко под арест передали в суд.

По версии следствия, 30 октября 2003 года подозреваемый, находясь с двумя сообщниками возле городской администрации Уссурийска, выстрелил не менее семи раз из самодельного пистолета с глушителем в Андрея Смолдырева. От полученных ран потерпевший скончался.

В 2013 году обоих сообщников Махненко удалось задержать. Суд уже вынес приговоры отношении этих людей. Продолжение работы правоохранительных органов позволило разыскать и задержать самого Махненко.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия объявило о раскрытии дела об убийстве двух мужчин, которое произошло в Железногорске Красноярского края в апреле 2005 года. Преступление совершили пятеро мужчин, которые на тот момент были подростками.

Одного из фигурантов расследования задержали в Железногорске, где он проживает. Ещё один подозреваемый уже отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления. Остальные подозреваемые скончались.

В конце декабря в Дагестане задержали сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в совершении убийства 17-летней давности. 54-летнего мужчину обвинили в расстреле отца и сына на федеральной трассе «Кавказ» летом 2006 года. Кроме того, он фигурирует в ещё одном деле, связанном с покушением на убийство.