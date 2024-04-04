Тайбэй, 4 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. До девяти человек возросло количество погибших в результате землетрясения на Тайване. Об этом 4 апреля сообщила местная газета China Times со ссылкой на пожарную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что количество погибших в результате землетрясения выросло до девяти человек, число пострадавших составило 1038 человек, 93 человека оказались в ловушке и ожидают помощи спасателей, ещё 52 человека числятся пропавшими без вести, связь с ними утеряна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по состоянию на утро 3 апреля количество погибших при землетрясении на Тайване составило семь человек, пострадали 736 человек. Ещё 77 человек оказались в ловушке.

Серию мощных землетрясений на Тайване зарегистрировали утром 3 апреля. Магнитуда самых сильных подземных толчков составила 7,7 и 6,5. Ряд зданий на острове получили повреждения, возникли перебои с электроснабжением и пропал Интернет.

Глава тайваньского Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления У Цзяньфу назвал произошедшее на острове землетрясение самым мощным за последние 25 лет.